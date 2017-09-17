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Швед стал первым в истории лучшим российским снайпером Евробаскета

17 сентября 2017, воскресенье. 23:36 Баскетбол

Защитник «Химок» и сборной России Алексей Швед стал лучшим снайпером чемпионата Европы по баскетболу 2017 года, финальная часть которого проходила в Стамбуле. В девяти матчах Алексей набрал 219 очков и на 16 баллов опередил словенца Горана Драгича.

Таким образом, Швед стал первым в истории россиянином, который сумел выиграть снайперскую гонку на чемпионатах Европы и мира.

В матче за третье место россияне уступили испанцам со счётом 85:93, а в финале сборная Словении одолела сборную Сербии со счётом 93:85.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Алексей Швед
Новости. Баскетбол
17 сентября 2017, воскресенье
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