НБА представила лучшие аллей-упы сезона-2016/17

НБА представила видео, посвящённое лучшим аллей-упам минувшего сезона. В их число вошли аллей-упы в исполнении разыгрывающего защитника «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга, форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, разыгрывающего «Сан-Антонио Спёрс» Патрика Миллза, защитника «Филадельфии Сиксерс» Серхио Родригеса, лидера «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина и разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Криса Пола.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.