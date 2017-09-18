Энтони Рэндольф: вернусь в НБА, если смогу получить достаточно игрового времени

Форвард мадридского «Реала» и сборной Словении Энтони Рэндольф признался, что не будет изо всех сил стараться вернуться в НБА.



«Чтобы всё оставалось реальным, меня сбили с пьедестала. Мне пришлось вернуться к основам, это был совершенно другой опыт. Это помогло мне понять, почему я снова начал играть в баскетбол.



Я не хочу возвращаться в НБА только для того, чтобы сказать: «О, я вернулся в НБА». Я должен быть уверенным в том, что получу роль, которая позволит мне помогать команде и играть. Я не хочу сидеть на скамейке. Я хочу играть. Мне нравится играть в баскетбол», – приводит слова Рэндольфа RealGM.

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