Драгич: Дончич станет одним из лучших игроков в мире

Разыгрывающий «Майами Хит» Горан Драгич считает, что его партнёр по сборной Словении Лука Дончич, выступающий на позиции защитника, добьётся успеха в Европе и НБА.



«Дончич будет лучшим игроком в Европе через несколько лет. И в НБА тоже! Он был рождён победителем. Я не шучу. Запомните мои слова, он станет одним из лучших баскетболистов в мире», – приводит слова Драгича Eurohoops.



Напомним, что Горан помог Словении завоевать золотые медали Евробаскета-2017. По итогам турнира он был признан самым ценным игроком.

Дончич: ожидаю, что в аэропорту нас будет встречать вся Словения