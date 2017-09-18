Панов: играя на 80 % возможностей, Россия могла обыграть и сербов, и испанцев

Бывший игрок сборной России Сергей Панов считает, что национальная команда вполне могла избежать двух последних поражений на Евробаскете.

«Попадание в четвёрку лучших команд – неплохой результат, но обидно уезжать без медалей, проиграв два последних матча. Но мне кажется, демоны, о которых говорил Базаревич после игры, не побеждены и помешали нам стать призёрами. Хотя команде было вполне по силам обыгрывать и сербов, и испанцев даже, если бы она играла хотя бы процентов на 80 от своих возможностей.



Понятно, что команда стала ярче и сильнее по сравнению с предыдущими двумя Евробаскетами, когда, раздираемая разными проблемами, она не могла играть в полную силу. Надеюсь, что дальше будет положительное поступательное движение и команда будет играть ещё лучше», — цитирует Панова «Р-Спорт».