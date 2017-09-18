Джорджевич: Сербия не получила равных шансов со Словенией

Главный тренер сборной Сербии Александар Джорджевич прокомментировал поражение от Словении в финале Евробаскета-2017.

«В первую очередь поздравляю Словению. Они заслужили эту медаль. Они не проиграли ни одного матча на турнире и показывали отличный баскетбол.

Мы не выдержали свой план на игру, что принесло им много очков в быстром отрыве, и это было ключом к их победе. Они показали скорость на уровне НБА благодаря защитникам и игре в пас. И хочу поздравить Драгича с полностью заслуженным званием MVP.

Мы заслужили равные шансы в борьбе за золото. И на последних минутах не получили их, что не умаляет заслуг Словении. Тем не менее мы боролись, и там был фол в атаке на Лучиче, два штрафных для нас. Мяч теперь вести 2,5 кг а не 900 г. Верю, мы заслужили равные шансы и не получили их на двух последних минутах. Но это слова бойца, который не любит проигрывать", — цитирует Джорджевича Eurohoops.