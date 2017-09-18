Джорджевич продолжит тренировать сборную Сербии

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Саша Джорджевич продолжит работать с командой и после завершения Евробаскета, сообщает Eurohoops. Соглашение специалиста и Сербской федерации баскетбола рассчитано до 2021 года.



Джорджевич возглавляет сборную Сербии с 2013 года. За это время он трижды сумел привести команду к медалям на крупных международных турнирах. В частности на ЧМ-2014, Олимпийских Играх-2016 и Евробаскете-2017 сербы завоёвывали серебряные награды.

Отметим, что на завершившемся континентальном первенстве сербы выступали без ряда лидеров, невзирая на это команда сумела выйти в финал турнира, где уступила сборной Словении.