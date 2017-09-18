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Джорджевич продолжит тренировать сборную Сербии

18 сентября 2017, понедельник. 22:14 Баскетбол

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Саша Джорджевич продолжит работать с командой и после завершения Евробаскета, сообщает Eurohoops. Соглашение специалиста и Сербской федерации баскетбола рассчитано до 2021 года.

Джорджевич возглавляет сборную Сербии с 2013 года. За это время он трижды сумел привести команду к медалям на крупных международных турнирах. В частности на ЧМ-2014, Олимпийских Играх-2016 и Евробаскете-2017 сербы завоёвывали серебряные награды.

Отметим, что на завершившемся континентальном первенстве сербы выступали без ряда лидеров, невзирая на это команда сумела выйти в финал турнира, где уступила сборной Словении.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Сербии — Баскетбол Саша Джорджевич
Новости. Баскетбол
18 сентября 2017, понедельник
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17 сентября 2017, воскресенье
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22:34 Кириленко: сборная России зависит от Шведа, но без него не рухнет
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20:43 Базаревич: баскетбол — непопулярная игра в России, это довольно стыдная история
20:35 Базаревич: после ЧЕ хотел закончить как тренер, я и закончу сейчас, на время!
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19:38 Антонов: показали на чемпионате Европы, что российский баскетбол возрождается
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