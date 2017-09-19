Дайрис Бертанс: играть вместе с Кристапсом Порзингисом очень легко

Атакующий защитник сборной Латвии Дайрис Бертанс отметил важную роль в успехах команды на Евробаскете-2017 мощного форварда Кристапса Порзингиса.



«Играть вместе с такими баскетболистами, как Порзингис, очень легко. Он помогает всем и даёт каждому возможность лучше проявить себя. Ведь вся команда соперника сосредоточена на защите против него, что даёт больше свободы остальным.

Конечно, я расстроен тем, что Латвия не смогла пройти в полуфинал. Но нас остановила сборная Словении, которая в итоге стала чемпионом А мы показали лучший результат для нашей страны с 1939 года», – цитирует Бертанса Eurohoops.