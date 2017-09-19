«Химки» представили проморолик к сезону-2017/18

Пресс-служба баскетбольного клуба «Химки» представила проморолик к игровому сезону-2017/18.



Сезон в Единой лиге ВТБ команда из Подмосковья начнёт матчем с белорусским «Цмоки-Минск», который состоится 5 октября на домашней арене «Химок». Первый матч на выезде «химчане» проведут 9 октября с латвийским ВЭФом.



В Евролиге «Химки» стартуют 13 ноября матчем с испанской «Валенсией», которую также будут принимать на своём паркете. Первой гостевой игрой будет встреча с греческим «Олимпиакосом», запланированная на 26 октября.

Проморолик доступен на официальном канале «Химок» в Youtube.