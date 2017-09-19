Хуан Карлос Наварро подписал новый 10-летний контракт с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Хуан Карлос Наварро продлил контракт с каталонским клубом на десять лет. По данному соглашению, сезон-2017/18 Наварро точно проведёт в качестве игрока главной команды клуба. Однако по его окончании баскетболист и команда примут решение о том, стоит ли ему продолжать соблюдать приверженность контракту в качестве игрока, или же продолжить работать в клубе в другом качестве, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.



Предстоящий сезон станет для Наварро 20-м по счёту с того момента, как он дебютировал в первой команде «Барселоны».