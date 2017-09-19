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Воронцевич: у сборной России силы столько, что мы сами пока её просто не видим

19 сентября 2017, вторник. 17:11 Баскетбол

Форвард сборной России Андрей Воронцевич подвёл итоги выступления команды на Евробаскете, отметив, что у нынешней сборной гораздо больший потенциал, чем могло показаться болельщикам во время турнира.

«Хотелось вернуться домой с медалью, но ничего, будем сильнее. Главный тренер сказал, что мы боролись с собственными демонами? Он имел в виду, что от большого желания возникает нервозность. От игры к игре каждый из нас старался успокоиться и направить энергию в правильное русло на пользу команде. Главным соперником для нас были мы сами.

Мы показывали запредельный баскетбол во вторых половинах, но я не понимаю, почему нельзя было так играть с первых минут. Когда проигрываешь «-15», нужен колоссальный труд, чтобы догнать соперника. Это вопрос к самим себе. На самом деле мы можем бороться с любым соперником. У нас силы столько, что мы сами пока её просто не видим.

Что касается золота Словении, то я догадывался, что они победят. Словенская сборная послужила большим хорошим примером. Они с предматчевого гимна клали друг другу руки на плечи, все вместе пели и с первой до последней минуты навязывали борьбу сопернику», — сказал Воронцевич в программе «Все на матч».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Андрей Воронцевич
Новости. Баскетбол
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