Бизли: «Нью-Йорк» может выйти в плей-офф с пятого места

Защитник «Нью-Йорк Никс» Майкл Бизли заявил, что его команде в предстоящем сезоне по силам квалифицироваться в плей-офф с пятого или шестого места.

«С Кармело Энтони, Кристапсом Порзингисом, Тимом Харкэем и со мной команда может не просто пройти в плей-офф, а сделать это с пятого или шестого места. Что касается перехода в „Нью-Йорк“, то я устал от переходов. Надеюсь, „Нью-Йорк“ станет мне домом», — приводит слова Бизли The Score.

В минувшем сезоне Бизли защищал цвета «Милуоки Бакс». В регулярном чемпионате в его активе 56 поединков, в которых он набирал 9,4 очка и совершал 3,4 подбора. В плей-офф Бизли сыграл в четырёх матчах, набирая в них 4,3 очка и совершая 2,3 подбора.