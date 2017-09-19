«Нью-Орлеан» согласовал контракт с Каннингемом

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» договорилось о подписании контракта с 30-летним форвардом Данте Каннингемом. Соглашение рассчитано на один год, за который баскетболист сумеет заработать $ 2,3 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шамс Чарания.

В нынешнее межсезонье игрок вошёл в статусе свободного агента. Минувший регулярный чемпионат он также провёл в составе «Нью-Орлеан». За команду из Луизианы Каннингем сыграл в 66 поединках, набирая в них 6,6 очка и совершая 4,2 подбора в среднем.