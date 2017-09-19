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Даунс: в Саратове «Автодор» ждёт битва до последней секунды

19 сентября 2017, вторник. 23:16 Баскетбол

Форвард саратовского «Автодора» Майка Даунс прокомментировал победу команды в первом поединке первого квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов над кипрским «Керавносом». По словам американца, невзирая на уверенную выездную победу, на домашней арене «Автодору» стоит ожидать сложного поединка.

«Отличная командная победа. Всегда тяжело играть в таких маленьких залах, как сегодня. Но каждый из нас делал ту работу, которую должен, и мы завершили матч победой. Теперь мы должны сконцентрироваться и быть готовыми к тому, что в четверг в Саратове соперники будут жёстко сражаться с нами. Знаем, нас ждёт битва до последней секунды», — приводит слова Даунса официальный сайт «Автодора».

В матче с «Керавносом» американец набрал 10 очков, совершил 4 передачи, 2 подбора и 2 блок-шота.

Ответный матч с киприотами состоится 21 сентября. В случае выхода в следующий раунд квалификации саратовскому клубу предстоит игра с черногорским «Морнаром».

«Автодор» одержал победу в первом матче 1-го квалификационного раунда ЛЧ
Источник: Официальный сайт БК "Автодор" Сообщить об ошибке
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