Касспи: играть за «Голден Стэйт» – это исполнение мечты

Лёгкий форвард Омри Касспи признался, что был рад подписать контракт с «Голден Стэйт Уорриорз» минувшим летом.



«Когда у вас есть возможность выступать под руководством отличного тренера, в превосходной игровой системе, в хорошей организации и соревноваться на самом высоком уровне – это исполнение мечты», – приводит слова 29-летнего баскетболиста Hoopshype.



Напомним, что в сезоне-2016/17 Касспи играл за «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Миннесоту Тимбервулвз». Омри принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем по 7,1 очка за 19,7 минуты.

«Голден Стэйт» ведёт переговоры с Касспи