Чарльз Баркли: лучшим новичком сезона в НБА станет Деннис Смит или Деаарон Фокс

Бывший игрок НБА, а ныне телеаналитик Чарльз Баркли не согласен с теми, кто считает главным претендентом на титул лучшего новичка предстоящего сезона в НБА второго номера драфта 2017 года разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла.



«Думаю, Деннис Смит из «Далласа» очень хорош. Он должен получить титул лучшего новичка. Мне кажется борьба будет идти между ним и Деаароном Фоксом из «Сакраменто». Они оба невероятно сильные игроки.

«Маверикс» очень правильно поступили, выбрав Смита. Но шансы стать лучшим у него и Фокса примерно 50 на 50», – цитирует Баркли Sports Day.