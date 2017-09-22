ФИБА: предложение Евролиги о международном календаре несерьёзно и неприемлемо

ФИБА категорически отклонила предложение Евролиги о кардинальном изменении международного календаря баскетбольных соревнований.



«ФИБА ознакомилась с так называемым «предложением о календаре» Евролиги. Мы расцениваем его как элемент откровенно деструктивной тактики. Причём стремление Евролиги спровоцировать конфликт по этому вопросу станет предметом расследования Еврокомиссии.

Предложение поступило всего за два месяца до старта квалификационного турнира к Кубку мира — 2019. В нём выдвигаются идеи вместить все соревнования национальных сборных в четыре недели июля, что подразумевает изменение сроков проведения Евробаскетов и даже Олимпийских игр. Это просто несерьёзно и потому неприемлемо», – говорится в пресс-релизе на официальном сайте ФИБА.