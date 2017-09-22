Лиллард: не хочу объединяться с другими звёздами в одной команде ради титула

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард не считает приемлемым для себя переход в другую команду, где уже собраны несколько звёздных игроков.



«Я не собираюсь объединяться с другими звёздами в одной команде ради завоевания чемпионского титула. Ни с кем. Даже с Леброном Джеймсом. Такое возможно, только если произойдёт по независящим от меня обстоятельствам. Но сам я не пойду на подобное.

При этом я не хочу критиковать тех, кто пошёл таким путём. Просто у меня есть собственное мнение по этому вопросу», – цитирует Лилларда Complex.