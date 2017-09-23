Итудис: ЦСКА безалаберно начал матч с «Задаром»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над «Задаром» в рамках предсезонной подготовки.



«Прежде всего, хочу поблагодарить хозяев турнира за приглашение и прекрасную организацию. Пожалуй, это один из самых хорошо организованных турниров, в которых доводилось принимать участие.



Что касается игры, мы очень серьёзно подходим к каждому матчу, независимо от соперника. И сегодня у нас получился безалаберный старт, наверное, худший в этой предсезонке. Но мы сумели сделать выводы, прежде всего, в защите, и выиграли вторую и третью четверти с суммарным счётом 56:24. Нам по-прежнему не хватает нескольких игроков. Сегодня к нам присоединился Миша Кулагин, и одной из задач было встроить его в игру», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА разгромил «Задар» в предсезонном матче