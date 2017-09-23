«Мемфис» обменял Троя Дэниелса в «Финикс» на пик второго раунда драфта-2018

«Мемфис Гриззлиз» обменял защитника Троя Дэниелса в «Финикс Санз» на право выбора во втором раунде драфта-2018. Об этом «Мемфис» сообщил на своём официальном сайте.



В минувшем сезоне Дэниелс принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 8,2 очка, 1,5 подбора и 0,7 передачи за 17,7 минуты в среднем за игру.

В плей-офф 26-летний баскетболист сыграл в шести поединках. Трой проводил на площадке в среднем по 11,3 минуты, набирал по 1,5 очка, собирал по 0,8 подбора и отдавал по 0,3 передачи за матч.