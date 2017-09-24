Карри: в «Голден Стэйт» никто не будет устраивать драму из-за количества броcков

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри с оптимизмом смотрит на перспективы команды в предстоящем сезоне.



«Наш стиль подразумевает, что все баскетболисты будут получать мяч. Все будут задействованы и представлять угрозу для кольца соперников. В «Голден Стэйт» вообще нет эгоистичных игроков. Тех, кто испытывает ревность к успехам партнёров или будет устраивать драму из-за того, что в одном матче выполнит пять бросков, а в другом – 15. По крайней мере, до тех пор, пока мы будем побеждать», – цитирует Карри ESPN.