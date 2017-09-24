УНИКС обыграл «Црвену Звезду» на товарищеском турнире на Крите

Казанский УНИКС завершил участие в международном баскетбольном турнире на Крите на третьем месте. 24 сентября в матче за третье место казанцы обыграли сербскую «Црвену звезду» со счётом 73:68.



Первая четверть осталась за сербской командой (20:16). На это УНИКС ответил рывком во второй четверти, которую завершил со счётом 20:11. На большой перерыв команды ушли при счёте 36:31 в пользу казанской команды. Третья и четвёртая четверти проходили в равной борьбе, однако УНИКС не упустил победу.



«Црвена Звезда» – УНИКС – 68:73 (20:16, 11:20, 14:16, 23:21).

«Црвена Звезда»: Бьелица (15+10 подборов), Лесор (15), Рочести (10), Йованович (10).