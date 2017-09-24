Вяльцев: не умаляю заслуг Шведа, но результат на ЧЕ — командное достижение

Защитник «Химок» Егор Вяльцев прокомментировал выступление сборной России на Евробаскете-2017, где команда заняла четвёртое место, отметив игру своего одноклубника Алексея Шведа.



«Швед — космос? Пока ещё не космос, медали же не выиграли (смеётся)! Нет, если серьёзно, то Лёха в порядке, вопросов никаких, без него команда вряд ли бы дошла до полуфинала. Не умаляю его достоинств, но играла прежде всего команда, и это именно командное достижение, кирпичики складывались и в итоге сложились воедино только благодаря командной игре. Если говорить про Шведа в клубе, то он, естественно, лидер, мы все надеемся, что он будет играть не хуже, чем на чемпионате Европы», — рассказал Вяльцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Комарову.

Вяльцев: Барцокас — культурный тренер Защитник подмосковных «Химок» Егор Вяльцев — о Евробаскете, подготовке к сезону и новом главном тренере.