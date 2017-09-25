Хряпа получил травму ноги в матче с «Фенербахче»

Форвард ЦСКА Виктор Хряпа получил травму в финальном матче турнира в Задаре с «Фенербахче», сообщает пресс-служба московского клуба. По ходу первой половины Хряпа подвернул ногу. Встреча завершилась со счётом 76:72 в пользу «Фенербахче».

«Это было хорошее сражение. Да, мы пропустили некоторые броски, совершили ошибки, но это нормально для этой стадии подготовки. Обе команды отнеслись к игре серьёзно, с уважением друг к другу, и это очень важно. В целом, мы провели хорошие матчи и здесь, и в Греции, и нам только предстоит провести тренировки в полном составе.

Надеюсь, травма Виктора окажется не очень серьёзной, и он сможет работать с нами вместе. Понятно, что сейчас игроки вынесли большую нагрузку, и нам предстоит позаботиться, в том числе, и об отдыхе», — сказал после матча наставник ЦСКА Димитрис Итудис.