175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Источник: экс-центровой ЦСКА Лазарев подпишет контракт с «Нижним Новгородом»

25 сентября 2017, понедельник. 03:12 Баскетбол

Центровой Иван Лазарев, который минувшим летом покинул московский ЦСКА, близок к подписанию контракта с «Нижним Новгородом». Как сообщают «Известия», 26-летний баскетболист проходит просмотр в нижегородском клубе и в ближайшее время подпишет контракт по схеме «1+1».

По словам источника, знакомого с ситуацией, в приобретении кандидата в сборную России заинтересован лично главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич. Предполагается, что Лазарев сможет заменить 32-летнего канадца Шона Денисона, покинувшего нижегородский клуб по семейным обстоятельствам.

ЦСКА расстался с Лазаревым
Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
БК Нижний Новгород ПБК ЦСКА
Новости. Баскетбол
25 сентября 2017, понедельник
03:12 Источник: экс-центровой ЦСКА Лазарев подпишет контракт с «Нижним Новгородом»
01:50 Миротич договорился о двухлетнем контракте с «Чикаго» на $ 27 млн
01:50 Алексей Лень подписал квалификационное соглашение с «Финиксом» на $ 4,2 млн
01:29 Хряпа получил травму ноги в матче с «Фенербахче»
01:17 ЦСКА уступил «Фенербахче» в финале турнира в Задаре, несмотря на 21 очко де Коло
24 сентября 2017, воскресенье
22:31 Вяльцев: не умаляю заслуг Шведа, но результат на ЧЕ — командное достижение
22:15 УНИКС обыграл «Црвену Звезду» на товарищеском турнире на Крите
21:35 Павичевич: «Морнар» не выбросит белый флаг в ответном матче с «Автодором»
20:32 «Нижний Новгород» проиграл «Антверп Джайентсу» в квалификации ЛЧ
20:29 Барцокас: турнир в Задаре позволил оценить текущий уровень «Химок»
19:57 16 очков Андерсона помогли «Химкам» обыграть «Задар» в товарищеском матче
18:57 «Локомотив-Кубань» разгромил «Ушак» на товарищеском турнире в Турции
18:06 Трэй Бёрк не стал присоединяться к «Оклахоме»
16:43 Баркли: ситуация с визитом «Голден Стэйт» в Белый дом может создать прецедент
15:46 «Автодор» победил «Морнар» в квалификации Лиги чемпионов, Кларк набрал 21 очко
14:48 Карри: в «Голден Стэйт» никто не будет устраивать драму из-за количества броcков
14:44 Сильвер: разочарован, что «Голден Стэйт» не посетит Белый дом, но горд игроками
14:12 Роскошный проход Андерсона – в видеообзоре матча «Химки» – «Фенербахче»
14:03 Кевин Дюрант: Ник Янг идеально впишется в «Голден Стэйт»
12:57 Р. Лопес: не грустите, «Уорриорз», скоро и Д. Трамп не сможет посещать Белый дом
12:08 Итудис: в матче с «Баварией» ЦСКА понял, как нужно побеждать
11:59 Фил Джексон: надеюсь, обмен Кармело Энтони пойдёт на пользу всем сторонам
11:57 Стивен Карри: поступки Дональда Трампа недостойны лидера страны
11:03 Керр: в предстоящем сезоне «Голден Стэйт» будет ещё сильнее
10:31 Кантер: парни из «Оклахома-Сити», победите «Голден Стэйт» для меня
09:05 Барцокас: Робинсон хорошо впишется в систему «Химок»
09:02 17 очков Вестерманна помогли ЦСКА победить «Баварию» в товарищеском матче
00:24 Робинсон подписал однолетний контракт с «Химками»
23 сентября 2017, суббота
23:35 Трампа раскритиковали за отмену приглашения игроков «Голден Стэйт» в Белый дом
23:29 18 очков Гилла не помогли «Химкам» избежать поражения от «Фенербахче»
21:28 Маццон: «Морнар» – сильная команда, с большим потенциалом
20:11 «Оклахома» получит Энтони в обмен на Макдермотта, Кантера и драфт-пик
19:23 Фрэйзер: «Автодор» в первом матче с «Морнаром» постарается создать большой задел
18:16 Робинсон согласовал контракт с «Химками»
17:59 Хамфрис попробует закрепиться в составе «Филадельфии»
16:43 Трамп отозвал приглашение «Голден Стэйт» в Белый дом
15:50 «Химки» представили новые комплекты формы
14:56 Колюшкин пропустит один-два месяца из-за травмы колена
14:39 Ст. Карри: отказ «Голден Стэйт» посещать Белый дом может привести к изменениям
14:36 Ричард Джефферсон: Данкан лучше Брайанта
14:15 Кидд: Лонзо Болл может стать лучше меня
13:59 Энтони Беннетт продолжит карьеру в «Финиксе»
13:06 «Мемфис» обменял Троя Дэниелса в «Финикс» на пик второго раунда драфта-2018
12:46 Итудис: ЦСКА безалаберно начал матч с «Задаром»
12:23 ЦСКА разгромил «Задар» в предсезонном матче
Все новости RSS
Партнерский контент