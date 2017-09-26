Ашик выбыл из строя на неопределённый период из-за болезни кишечника

У турецкого центрового «Нью-Орлеан Пеликанс» Омера Ашика диагностирована болезнь Крона, сообщает официальный сайт организации. Это серьёзное, но излечимое заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт. В настоящее время игрок находится в больнице, а сроки его возвращения в строй неизвестны.

В минувшем сезоне 31-летний Ашик набирал по 2,7 очка и совершал по 5,3 подбора за 16 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате, выйдя в стартовом составе в 19 из 31 матча.

На позиции центрового у «Нью-Орлеана» также есть Демаркус Казинс и Алексис Ажинса.