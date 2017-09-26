«Нижний Новгород» уступил «Антверпу» в ответном матче и покинул Лигу чемпионов

БК «Нижний Новгород» уступил в домашнем поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, не сумев отыграть поражение в первом матче, и, таким образом, покинул турнир.

На протяжении всей встрече на паркете шла равная борьба. Перед заключительной четвертью команда Лукича вела с разницей в одно очко, однако уверенная игра бельгийцев в последней десятиминутке позволила им одержать победу — 66:62.

Самым результативным в составе нижегородцев стал Стефан Йеловац, набравший 18 очков. У «Антверпа» 20 очков — в активе Кларка.