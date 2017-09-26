«Автодор» победил «Морнар» и во втором матче квалификации ЛЧ

Саратовский «Автодор» одержал выездную победу в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с черногорским «Морнаром».

Команда Маццона умело засушила игру в первой четверти, позволив сопернику набрать лишь 6 очков, к большому перерыву преимущество «Автодора» составляло 12 очков.

В третьей четверти «Морнар» немного приблизился к гостям, однако в четвёртой на паркете вновь шла равная борьба. Итоговая победа «Автодора» — 70:62. Самым результативным в составе победителей стал Максим Шелекето, набравший 12 очков.

Таким образом, саратовцы вышли в третий раунд квалификации, где их ждёт встреча с итальянской «Орландиной».