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Джеймс: надеюсь, «Кливленд» сможет заполучить Уэйда

27 сентября 2017, среда. 00:16 Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс высказался относительно возможного перехода защитника Дуэйна Уэйда в стан команды из Огайо. По словам игрока, это будет способствовать прогрессу команды и он будет рад такому приобретению.

«Я бы хотел видеть Уэйда частью этой команды. Он принесёт сюда чемпионское ДНК, чемпионскую родословную. У него классное баскетбольное мышление и он сможет вовлечь в игру всю команду. Здорово, если он будет с нами. Надеюсь, „Кливленд“ сумеет заполучить его», — цитирует Джеймса Rappler.

Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд выступали вместе в «Майами Хит», приведя команду из Флориды к двум чемпионским титулам кряду (2012, 2013).

Уэйд склоняется к переходу в «Кливленд»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Дуэйн Уэйд Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
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