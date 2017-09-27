Джеймс: надеюсь, «Кливленд» сможет заполучить Уэйда

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс высказался относительно возможного перехода защитника Дуэйна Уэйда в стан команды из Огайо. По словам игрока, это будет способствовать прогрессу команды и он будет рад такому приобретению.

«Я бы хотел видеть Уэйда частью этой команды. Он принесёт сюда чемпионское ДНК, чемпионскую родословную. У него классное баскетбольное мышление и он сможет вовлечь в игру всю команду. Здорово, если он будет с нами. Надеюсь, „Кливленд“ сумеет заполучить его», — цитирует Джеймса Rappler.

Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд выступали вместе в «Майами Хит», приведя команду из Флориды к двум чемпионским титулам кряду (2012, 2013).