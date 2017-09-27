Радманович: сборной России не хватило удачи в матчах с Сербией и Испанией

Бывший форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Владимир Радманович поделился мнением о выступлении сборных России и Сербии на Евробаскете-2017.



«Обе сборные продемонстрировали достойную игру на этом Евробаскете. Россия дошла до полуфинала турнира, хотя в это мало кто верил. В решающем матче с Сербией россияне также выглядели очень прилично, но моя сборная была в тот вечер сильнее. Богдан Богданович проявил свои лидерские качества и на последней минуте вывел команду в финал. Он сыграл большую роль в этом успехе. Я думаю, россиянам где-то не хватило удачи и в матче за третье место с Испанией, но в целом игроки могут занести этот турнир себе в актив», – цитируют Радмановича «Известия».

Надо запомнить. 5 моментов, определивших выступление сборной России на ЧЕ Почему в сборную России на минувшем Евробаскете можно было влюбиться.