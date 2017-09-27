Базаревич: после ЧЕ размышлял над тактикой, потом думаю — а к кому я готовлюсь?

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич признался, что чемпионат Европы, по итогам которого россияне заняли четвёртое место, по-прежнему его не отпускает.



«До сих пор живу Евробаскетом. Так просто не отпускает. Это было большое напряжение. Какие-то детали даже снились потом. Квинтэссенцией всего этого было, когда я провёл первую ночь после Евробаскета дома, проснулся и стал размышлять над тактикой против очередного соперника. А потом думаю: а к кому я готовлюсь? Всё ведь уже закончилось.



Трудно говорить, родилась ли новая сборная, но отношение к ней стало другим. Не только у болельщиков, но и у самих игроков. Ребята с гораздо большим интересом начали относиться к своей национальной команде. Иной раз чувствовал чрезмерную самоуверенность у игроков. Хотя один из них мне признался: после неудач нашей сборной на последних двух Евробаскетах не все верили, что мы сможем пройти так далеко.



Помню, я рисовал им шаги, которые нужно сделать на пути к медалям, и была реплика: „Мы на двух чемпионатах из группы не вышли, а вы нам про какие-то шаги рассказываете“. Но ведь надо же думать о максимальном результате. Стреляй в звезду — попадёшь в Луну», — сказал Базаревич в интервью «Российской газете».