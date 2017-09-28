Нуркич: хочу продолжить выступать за «Портленд»

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич признался, что всем доволен в своём нынешнем клубе.



«Я хочу быть здесь, это не секрет. Мне кажется, это лучшее место для меня. Я встретил здесь отличный приём со стороны города и фанатов. С остальным должны разобраться мой агент и руководство клуба», – приводит слова Нуркича Hoopshype.



Контракт Юсуфа с «Портлендом» рассчитан до конца сезона-2017/18. В июле 23-летний баскетболист получит статус неограниченно свободного агента.



В минувшем регулярном чемпионате Нуркич помог «Трэйл Блэйзерс» в 65 матчах. Центровой проводил на площадке по 21,4 минуты, собирая коллекцию из 10,2 очка, 7,2 подбора, 1,9 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру.

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