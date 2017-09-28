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Лю: Роуз будет разыгрывающим стартовой пятёрки в «Кливленде»

28 сентября 2017, четверг. 15:47 Баскетбол

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю рассказал, что разыгрывающий Деррик Роуз будет игроком стартовой пятёрки с начала сезона-2017/18. Поскольку Айзея Томас вернётся в строй не ранее декабря, Роуз будет выходить в стартовом составе.

«Он был игроком стартовой пятёрки всю свою карьеру, он бывший MVP. Будьте уверены, мы сможем держать оборону, пока Айзея Томас не вернётся», — цитирует Лю Cleveland.

Роуз заключил с «Кливлендом» годичное соглашение на условиях ветеранского минимума с зарплатой всего $ 2,1 млн.

Источник: Cleveland Plain Dealer Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Деррик Роуз Тайрон Лю
Новости. Баскетбол
28 сентября 2017, четверг
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