Лю: Роуз будет разыгрывающим стартовой пятёрки в «Кливленде»

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю рассказал, что разыгрывающий Деррик Роуз будет игроком стартовой пятёрки с начала сезона-2017/18. Поскольку Айзея Томас вернётся в строй не ранее декабря, Роуз будет выходить в стартовом составе.



«Он был игроком стартовой пятёрки всю свою карьеру, он бывший MVP. Будьте уверены, мы сможем держать оборону, пока Айзея Томас не вернётся», — цитирует Лю Cleveland.

Роуз заключил с «Кливлендом» годичное соглашение на условиях ветеранского минимума с зарплатой всего $ 2,1 млн.