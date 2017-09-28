Экс-игрок ЦСКА Уимс дисквалфиицирован на четыре года

Израильское антидопинговое агентство дисквалифицировало экс-игрока ЦСКА Сонни Уимса на четыре года, сообщает Eurohoops. Инцидент с употреблением форвардом «Маккаби» запрещённых препаратов произошёл в январе 2017 года. 31-летний американец отказался проходить допинг-тест.



Вскоре после этого «Маккаби» отчислил игрока из своего состава, и в межсезонье Уимс перебрался в Китай, подписав контракт с клубом «Жейан». Пока неизвестно, будет ли распространяться дисквалификация баскетболиста за пределы юрисдикции ФИБА.