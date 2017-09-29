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Телетович будет играть в защитных очках в предстоящем сезоне

29 сентября 2017, пятница. 14:12 Баскетбол

Мощный форвард «Милуоки Бакс» Мирза Телетович в предстоящем сезоне будет играть в специальных защитных очках. Игрок страдал астигматизмом и ранее был вынужден выходить на площадку в контактных линзах. Однако в межсезонье он перенёс корректирующую операцию, позволившую отказаться от линз.

«Тяжело играть в баскетбол с астигматизмом. Линзы постоянно смещаются, и всё расплывается перед глазами. Больше всего я хотел избавиться от этой проблемы, и наконец мне это удалось», – цитирует Телетовича Milwaukee Journal Sentinel.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Милуоки Бакс Мирза Телетович
Новости. Баскетбол
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