Телетович будет играть в защитных очках в предстоящем сезоне

Мощный форвард «Милуоки Бакс» Мирза Телетович в предстоящем сезоне будет играть в специальных защитных очках. Игрок страдал астигматизмом и ранее был вынужден выходить на площадку в контактных линзах. Однако в межсезонье он перенёс корректирующую операцию, позволившую отказаться от линз.



«Тяжело играть в баскетбол с астигматизмом. Линзы постоянно смещаются, и всё расплывается перед глазами. Больше всего я хотел избавиться от этой проблемы, и наконец мне это удалось», – цитирует Телетовича Milwaukee Journal Sentinel.