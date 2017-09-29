Ватутин: «Химки» могут претендовать на выход в «Финал четырёх» Евролиги

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Гомельского от «Химок», отметив, что с такой игрой подмосковная команда может стать финалистом Евролиги.

«Во-первых, хочу поздравить „Химки“ с заслуженной победой, подмосковный клуб в межсезонье провёл отличную работу и собрал очень боеспособный коллектив, который по составу может претендовать на выход в „Финал четырёх“ Евролиги.



Рад за Алексея Шведа, который продолжает восхищать нас своей игрой, это настоящая российская баскетбольная звезда



Во-вторых, для поднятия интереса к стартующему российскому баскетбольному сезону нет ничего лучше, чем матч давних принципиальных соперников.Турнир безусловно удался, здорово, что в Москве проводится такое соревнование, которое традиционно завершает нашу предсезонку.



Что касается результата и игры, то о чём-то конкретном можно будет говорить после завершения первого круга Евролиги, у нас очень много новичков, и тренерам предстоит огромная работа по построению командных взаимодействий, а самим ребятам необходимо найти правильную „химию“ в раздевалке. Думаю, ЦСКА в игровом плане будет выглядеть иначе, чем в прежние сезоны, но только время распределит роли, поэтому сейчас всем стоит набраться терпения», — приводит слова Ватутина ТАСС.