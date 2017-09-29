«Автодор» обыграл «Орландину» в первом матче 3-го раунда квалификации ЛЧ

Саратовский «Автодор» одержал сложную победу над итальянской «Орландиной» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Первая четверть поединка осталась за командой Маццона, которая сумела оторваться на 9 очков. Во второй десятиминутке саратовцы «привезли» соперникам ещё четыре очка, таким образом, команды ушли на большой перерыв при счёте 42:29 в пользу «Автодора».



После паузы в игре гости стали сокращать отставание, в третьей четверти итальянцам удалось отыграть 8 очков. В заключительном игровом отрезке гости продолжили давление на «Автодор» и даже сумели выйти вперёд. Однако уверенная игра в концовке в исполнении Коти Кларка и Брэндона Фрэйзера помогла команде Маццона вернуть лидерство и одержать минимальную победу — 70:69.



Самым результативным в составе победителей стал Коти Кларк, набравший 17 очков, у «Орландины» 16 очков набрал Дэмьен Инглс.



Ответный поединок состоится 2 октября.