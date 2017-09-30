Пушков пропустит девять месяцев

Центровой «Зенита» Антон Пушков был успешно прооперирован в Финляндии, сообщает официальный сайт команды. У 28-летнего баскетболиста был диагностирован разрыв передней крестообразной связки и мениска колена. По заявлениям врачей, период восстановления после операции для баскетболиста займёт 9 месяцев.



Пушков в составе «Зенита» становился двукратным бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне Пушков провёл 25 матчей в регулярном чемпионате, в среднем набирая за игру 5,4 очка, совершая 3,4 подбора и 1 передачу за 11,22 минуты игрового времени.