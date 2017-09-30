Атакующий защитник «Индианы Пэйсерс» Гленн Робинсон пропустит два месяца из-за травмы лодыжки. Об этом сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



Робинсон получил повреждение во время матча в тренировочном лагере «Пэйсерс».



В минувшем сезоне 23-летний атакующий защитник принял участие в 69 поединках регулярного чемпионата. Гленн проводил на паркете по 20,7 минуты, набирал по 6,1 очка, собирал по 3,6 подбора, отдавал по 0,7 передачи, а также совершал по 0,6 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за игру.

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