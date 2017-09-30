Айзея Томас провёл тренировку с сыном в честь Кармело Энтони

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Айзея Томас провёл тренировку вместе со своим сыном, посвятив её Кармело Энтони, сообщает The Score. Томас и его сын Джейден провели занятие в худи, которые популяризовал в межсезонье-2017 Энтони. Видео получило название «Book of Jaiden part 2. Hoodie Melo».



Энтони в сентябре перешёл из «Нью-Йорк Никс» в «Оклахома-Сити Тандер». В прошлом сезоне в составе «Никс» Энтони провёл 74 матча, в которых в среднем набирал 22,4 очка и совершал 5,9 подбора и 2,9 передачи за 33,4 минуты.