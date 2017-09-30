Эд Дэвис: я не ищу дополнительную мотивацию в «Твиттере» или «Инстаграме»

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Эд Дэвис признался, что не нуждается в дополнительной мотивации.



«Я самомотивирован. Мне не нужно заходить в «Твиттер» или «Инстаграм» для получения дополнительной мотивации», – приводит слова Дэвиса официальный сайт «Портленда».



В минувшем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата. Эд проводил на площадке по 17,2 минуты, набирал по 4,3 очка, собирал по 5,3 подбора, отдавал по 0,6 передачи, а также совершал по 0,5 блок-шота и 0,3 перехвата в среднем за игру.