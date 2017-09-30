Бэбб: буду узнавать Россию с чистого листа, это будет очень увлекательно

Американский защитник Крис Бэбб, перешедший в «Локомотив-Кубань» из немецкого клуба «Ратиофарм Ульм», рассказал о том, что подтолкнуло его к решению в пользу этого трансфера, и поделился ожиданиями от сезона.



«Почему выбрал „Локомотив“? Единая лига ВТБ — одна из сильнейших в Европе, ряд русских клубов успешно проявили себя Евролиге, и «Локо» стал одним из них. Кроме того, я очень уважаю тренера Сашу Обрадовича. Помню, что с ним у руля краснодарский клуб выдал блестящую серию в прошлом сезоне — 12 или 13 побед. Проанализировал всё это и решил, что смена обстановки пойдёт на пользу. Здесь ставят большие задачи, а значит, играть будем под давлением. Конечно, это вызов. Саша Обрадович хочет вернуть «Локо» в Евролигу, а мы ему в этом должны помочь. Сейчас отпахиваем на тренировках с этой мыслью.



Что ожидаю увидеть в России? Честно говоря, не очень-то много знаю про вашу страну. Несколько раз бывал в Москве, разок в Краснодаре, а ещё за ЦСКА выступает мой друг Уилл Клайберн. По большому счёту, буду узнавать вашу страну с чистого листа. Уверен, это будет очень увлекательно.



Европейский баскетбол очень отличается от американского, он совсем другой! В НБА многое завязано на таланте исполнителей, здесь же главная роль принадлежит взаимодействиям. Мне нравятся оба. Это как два разных мира, и каждый есть за что любить», — сказал Бэбб в интервью «Независимой спортивной газете».