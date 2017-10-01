Джордж: новый контракт Уэстбрука поможет мне легче принять решение

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж прокомментировал подписание нового контракта Расселлом Уэстбруком с клубом. По словам Джорджа, такой шаг упростит и его будущее.



«Я знаком с убеждениями и ценностями Расселла и зная, что он за человек, могу сказать, что его преданность команде говорит о многом. Когда придёт время, всё это упростит для меня принятие решения», — цитирует Джорджа The Score.



Расселл Уэстбрук подписал с «Оклахомой» новый многолетний контракт, в то время как Джордж следующим летом станет свободным агентом, в связи с чем вынужден будет изучать дальнейшие варианты продолжения карьеры.