Роуз: в течение нескольких лет я пребывал во тьме и жаждал реванша

Разыгрывающий Деррик Роуз считает, что переход в «Кливленд Кавальерс» позволит ему избавиться от комплексов и вернуться на высший уровень.



«Я пребывал во тьме в течение нескольких лет. Под тьмой я имею в виду, что играл так, как будто жаждал реванша. А это совсем не мой стиль. Мне нравится бороться, но я всё время лишь пытался вернуться на вершину и доказать всем, что они ошиблись, списав меня со счетов. В этом больше нет никакого смысла. Я знаю, на что способен, и уверен в себе», – передаёт слова Роуза ESPN.