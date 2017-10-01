Болельщик сделал майку Лонзо Болла из майки Брайанта

На предсезонном матче между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз» один из болельщиков поприветствовал новичка коллектива Лонзо Болла. Фанат при помощи двух листов бумаги сделал майку Лонзо из майки завершившего карьеру Коби Брайанта. В декабре «Лейкерс» выведут из обращения номера 8 и 24, закрепив их за Коби.



Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счётом 99:108. Лонзо Болл в ней набрал пять очков, совершил семь подборов и отдал восемь передач, реализовав два броска с игры из девяти.