«Клипперс» уступили «Торонто», Теодосич сделал 8 результативных передач

«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в предсезонном матче со счётом 121:113. В составе победителей 17 очков набрал Кайл Лоури, а Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов. У «Клипперс» 18 очков на счету Блэйка Гриффина, 17 набрал Данило Галлинари. Экс-защитник ЦСКА Милош Теодосич провёл за калифорнийцев 20 минут, набрал 1 очко, сделал 8 передач и 2 перехвата.

В другом матче «Майами Хит» одолел «Атланту Хоукс» — 96:90.

НБА. Предсезонные матчи

«Майами» — «Атланта» — 96:90 (19:25, 20:17, 35:24, 22:24)

«Торонто» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 121:113 (26:32, 34:29, 31:29, 30:23).