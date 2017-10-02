Сокрушительный данк Деандре Джордана – лучший момент минувшего дня в НБА

НБА представила видео, посвящённое пяти лучшим моментам минувшего игрового дня. В их число вошли сокрушительные данки форварда «Атланты Хоукс» Джона Коллинза, а также игроков «Лос-Анджелес Клипперс» Данило Галлинари и Деандре Джордана, невероятное попадание центрового «Майами Хит» Хассана Уайтсайда и аллей-уп защитника «Атланты» Кента Бэйзмора на центрового Дуэйна Дедмона.
Напомним, что «Клипперс» потерпели поражение от «Торонто Рэпторс» со счётом 113:121, а «Атланта» не сумела справиться с «Майами» – 90:96.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.