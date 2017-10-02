Художник создал 3D-рисунок, посвящённый данку Гобера через Порзингиса

Художник создал 3D-рисунок на асфальте, посвящённый данку центрового «Юты Джаз» Руди Гобера через мощного форварда «Нью-Йорк Никс» Кристапса Порзингиса.

Гобер исполнил этот данк в минувшем сезоне во время выездного матча в «Мэдисон Сквер Гарден», который состоялся 6 ноября 2016 года. Тогда игроки «Джаз» переиграли своих коллег из «Никс» с разницей в пять очков – 114:109. Руди завершил встречу с 13 очками, 8 подборами и 3 блок-шотами.



Фото доступно на официальной странице «Юты» в социальной сети «Инстаграм».