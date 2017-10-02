Порзингис привёз в Нью-Йорк физиотерапевта и будет платить ему из своего кармана

Мощный форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис организовал переезд из Испании в Нью-Йорк физиотерапевта, который занимался с ним ещё во время игры латыша за «Севилью», сообщает New-York Post.



Маноло Вальдивьесо, с которым Порзингис работал с 17 лет, в Нью-Йорке будет отвечать за здоровье форварда. При этом Порзингис будет оплачивать работу физиотерапевта из своего кармана.

22-летний Порзингис боролся со спорадическими травмами в течение первых двух сезонов в НБА и за это время пропустил более 25 игр регулярных чемпионатов.