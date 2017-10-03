Снайдер: «Юта» ужасно защищалась в первом предсезонном матче

Главный тренер «Юты Джаз» Куин Снайдер остался недоволен защитой команды в предсезонном матче с австралийским клубом «Сидней Кингз». Встреча закончилась со счётом 108:83 в пользу «Юты».

«В защите „Юта“ играла ужасно, особенно во второй четверти. У игры в обороне простой механизм: если не относиться к этому внимательно, ничего не получится. Они создали себе несколько открытых бросков и взяли пару подборов на нашем щите.

Мы хорошо провели первую четверть и выиграли её с разницей в 19 очков, но потом сбавили обороты", — цитирует Снайдера The Salt Lake Tribune.